سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة

بايدن: لست قلقا بشأن احتمال نشوب نزاع عسكري مع الصين لعدم وجود أي ضرورة لذلك

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يشعر بقلق من احتمال وقوع نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى "عدم وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض".

وقال بايدن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: "هل أشعر بقلق بشأن وقوع نزاع مسلح مع الصين؟ لا، لست قلقا... لا أتوقع وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض".

وأشار بايدن إلى أن هناك ما يمكن من تفادي اندلاع النزاع بين الطرفين، مشددا على وجود قضايا متعددة يجب على الولايات المتحدة والصين العمل على حلها، بما في ذلك الأمن السيبراني.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

 

 


المصدر: وكالات