بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة

اقتحمت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، منازل مجموعة من المدنيين في حي يطل على قاعدة أمريكية غير شرعية في الحسكة وهجرتهم منها.



وأكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن مجموعة كبيرة من “قسد” اقتحمت أمس السبت مجمعاً سكنياً يقطنه عدد كبير من عائلات المدنيين للاستيلاء عليه ومنحه لعناصرها بذريعة أن المبنى مساكن عامة يتبع للحكومة السورية.



ويقع المجمع السكني المذكور قرب تجمع المؤسسات الحكومية الذي استولى عليه الاحتلال الأمريكي واتخذه مقراً له، ويمكن لسكانه معاينة عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية وغير ذلك من العمليات التي تجريها القوات الأمريكية في المنطقة.



وأضافت “سبوتنيك” أن مسلحي “قسد” هددوا سكان المجمع أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وطالبوهم بإخلاء المنازل وتسليمها لهم، تمهيداً للاستيلاء عليها وإسكان عوائلهم فيها.



ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر حكومي سوري قوله: “إن الأبنية السكنية المستهدفة، تقع في حي النشوة الشريعة في مدينة الحسكة، وهي من أملاك شركتي المشاريع المائية والطرق والجسور الحكومتين في محافظة الحسكة”، موضحاً أن مجموعات “قسد” اقتحمت الأبنية السكنية بقوة السلاح وأجبرت الموظفين على إخلاء المنازل فوراً تحت التهديد باستخدام القوة المسلحة ضدهم وضد عوائلهم، مؤكدين لهم بأن هذه تعليمات مباشرة من جيش الاحتلال الأمريكي.



وتابع المصدر بأن عدد العوائل التي تسكن في البناء يبلغ 20 عائلة، وهم يسكنون في المنازل منذ عشرات السنين، وهم موظفين حكوميين، معتبراً أن هذا العمل غير إنساني وغير أخلاقي، خصوصاً بأنهم من ذوي الدخل المحدود وفي ظل ارتفاع أجارات المنازل وقلتها، ما يجعلهم مهددين بالتشرد.



وفي الوقت ذاته، اقتحمت أمس السبت مجموعة من ميليشيا “قسد” مساكن جمعية ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش السوري بحي العمران في مدينة الحسكة، والبالغ عدد شققها 100 شقة سكنية وأنذرتهم بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة، وإلا سيتم اقتحامها هي الأخرى بقوة السلاح والاستيلاء عليها.



وأكد أحد الضباط المتقاعدين من الجيش السوري والقاطنين في المساكن في الحسكة أن منازلهم تعود ملكيتها لهم وذلك لأنها وفق نظام الاستكتاب السنوي، ولديهم أوراقهم التي تثبيت ملكيتهم الخاصة لها، موضحاً أن عدد الشقق يصل إلى 100 شقة ضمن عدد من المحاضر، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.



وقالت مصادر أهلية مقربة من ميليشيا “قسد” في الحسكة إن قوات الاحتلال الأمريكي أمرت “قسد” بالاستيلاء على جميع المنازل الخاصة والعامة والتعاونية القريبة من مقرات الاحتلال الأمريكي وسجونها في جميع أحياء مدينة الحسكة.



يشار إلى أنه سبق أن اقتحمت ميلشيا “قسد” بأمر من الاحتلال الأمريكي منازل المدنيين لتهجيرهم منها، لأنها تُطل على قواعد أمريكية غير شرعية.