انهيار خمسة أبراج كهربائية في ريف القامشلي ..وورش الصيانة تحدد الأضرار

انهارت خمسة أبراج كهربائية في ريف القامشلي نتيجة الرياح القوية التي تعرضت لها المنطقة أمس.



وبين مدير عام شركة الكهرباء أن ثلاثة أبراج على خط /66 ك. ف/ سويدية/مالكية انهارت في منطقة تل عدس ما أدى إلى خروج الخط المذكور عن الخدمة وتسبب بإنقطاع التغذية الكهربائية عن محطة تحويل المالكية ومحطة تحويل القحطانية وقسم من محطة تحويل شمال القامشلي.



وأوضح مدير الكهرباء أن برجين على خط /230 ك.ف/ السويدية/ القامشلي انهارا في قرية اليوسفية ما أدى إلى انقطاع التغذية عن محطة تحويل القامشلي الرئيسية وقسم من محطة شمال القامشلي لافتا إلى أن ورشات الصيانة قامت بأعمال الكشف وتحديد الأضرار وتأمين المواد اللازمة للصيانة.



وأشار إلى أنه خلال فترة الصيانة سيكون الوارد من سد الطبقة مخصصا للخطوط الخدمية التي كانت تتغذى عن طريق منشأة توليد السويدية ولن تكون هناك تغذية للخطوط في مدينتي الحسكة والقامشلي لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.