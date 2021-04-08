انهار جدار في منزل عربي ضمن حي الميدان الدمشقي واقتصرت أضراره على الماديات.

وقال رئيس دائرة خدمات ميدان المهندس نضال حافظ إنه “حدث انهيار لجدار يفصل بين غرفتين في منزل عربي ضمن منطقة الميدان حي الحقلة”.



وعن سبب انهيار الجدار بين حافظ أنه “يعود إلى قِدم المنزل كونه مبني من اللبن والطين”.



وأكد رئيس دائرة خدمات الميدان اقتصار الأضرار على الماديات فقط.



وفي كانون الأول الماضي حدث انهيار طابق كامل ضمن منزل عربي قديم في السويقة جانب جامع البريدي، حيث تم إنقاذ تسعة أشخاص، واقتصرت الأضرار على الماديات. تلفزيون الخبر