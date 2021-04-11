انقطاع الكهرباء عن محافظة الحسكة ؟

ذكر مصدر في شركة كهرباء محافظة الحسكة أن انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة سببه عطل على خط (الطبقة -البواب 230 ك.ف) هو الخط الوحيد المغذي المحافظة بسبب استمرار خروج الخطوط الرئيسية عن الخدمة.



وتابع المصدر أن العطل حدث فجر أمس السبت، ويبعد موقع العطل مسافة 160 كم عن سد الفرات بريف الرقة، حيث ستقوم ورش الصيانة بإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن.



وبين المصدر بأنه يتم حالياً تغذية الخطوط الخدمية المستثناة (افران، مياه، اتصالات، مشافي) عن طريق خطوط منشأة توليد السويدية بريف الحسكة.