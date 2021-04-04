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انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب

شهدت محافظة إدلب خلال الساعات القليلة الفائتة حالة توتر أمني وتصعيد ميداني لافت، نتيجة انفجار استهدف منطقة ريف إدلب الشمالي الشرقي، إلى جانب اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المنتشرة في إدلب.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر اليوم الأحد، عبوة ناسفة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

كما شهدت جبهات ريف إدلب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، وذلك على محاور البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، وفقاً لما نقلته صحيفة “القدس العربي”.

وأضافت الصحيفة أن القصف تزامن مع عمليات قصف نفذها الجيش السوري بالرشاشات على مواقع المسلحين محيط بلدات قليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وذلك بعدما نفذت المجموعات المسلحة قصفاً صاروخياً على مواقع للجيش السوري في داديخ وخان السبل في ريف إدلب الشرقي، الأمر الذي يعتبر خرقاً للاتفاقيات الروسية-التركية.

يشار إلى أن جبهات إدلب وغيرها من مناطق “خفض التصعيد” تشهد باستمرار تصعيداً عسكرياً، الأمر الذي يعد خرقاً من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة.