انطلاق معرض صنع في سورية للبيع المباشر في بغداد

بمشاركة نحو 100 شركة صناعية سورية انطلق اليوم الأحد في العاصمة العراقية بغداد فعاليات معرض صنع في سورية للبيع المباشر الذي ينظمه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية.



ويشارك في المعرض الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي كبرى الشركات الصناعية والعلامات التجارية الغذائية والنسيجية والكيميائية ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.



واعتبر رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية محمد السواح في أن المعرض يعتبر أول عمل لمجلس إدارة المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سورية بعد تشكيل مجلس إدارته واعتماده من قبل اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لفتح منافذ تسويقية وتصديرية للمنتجات السورية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية التقليدية وفتح اسواق جديدة وهو ضمن المسؤوليات التي اتخذها المجلس على عاتقه.



وأكد السواح استمرار المجلس بعمله ومسؤولياته في خدمة الصادرات السورية وتوسعة أسواقها وإقامة العديد من المعارض الجديدة للبيع المباشر للمنتجات السورية في العديد من الدول العربية.