انطلاق حملة التـلقـيح الوطنية الثانية ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملة التلقيح الوطنية الثانية لعام 2021 ضد شلل الأطفال وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن الحملة التي تستمر حتى 14 من شهر تشرين الأول الجاري، تستهدف نحو 2.780 مليون طفل دون الخامسة من العمر واللقاح يقدم مجانا عبر 967 مركزاً صحياً ونحو 1700 فريق جوال ويشارك بها 9460 عنصراً صحياً و1800 عنصر تواصل.



ويحمي اللقاح الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو السعال أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو اليرقان الفيزيولوجي أو استعمال الصادات الحيوية من التلقيح.



يذكر أن اللقاحات المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني تعزز مناعة الأطفال ضد أمراض منها شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الكبد الوبائي والأمراض التي تسببها المستديمة النزلية والسعال الديكي والدفتريا “الخنّاق” والكزاز والسل والنكاف.



يشار إلى أن سوريا أُعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ، حملته المجموعات المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على إثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يُبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سوريا مجدداً من شلل الأطفال ووصفه بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي.