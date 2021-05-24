انخفاض مرتقب بأسعار البطاطا..والخسارة قد تطال الفلاح

أفاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، بأنه مع بداية حصاد الموسم الوفير من مادة البطاطا للعروة الحالية وبداية الإنتاج لدى المزارعين ولاسيما في المحافظات الوسطى الذي تميز بمردودية عالية في وحدة المساحة، شهدت الأسواق المركزية انخفاضاً في أسعار هذا المنتج نتيجة زيادة العرض، منوهاً إلى أن معدل الأسعار الحالي يعتبر غير مجدي بشكل جيد للمزارعين ومع بداية إنتاج المنطقة الجنوبية سيزيد العرض في الفترة القادمة، ما يعني انخفاضاً أكثر في الأسعار مما قد يسبب خسارات للمزارعين.



وأكد كشتو أن العمل بقرار وزير الاقتصاد بمنع تصدير مادة بطاطا المائدة انتهى العمل فيه منذ نهاية شهر نيسان الماضي، وحالياً التصدير متاح أمام جميع المصدرين وعبر جميع المنافذ الحدودية، متوقعاً توازن السعر مع بداية انسياب الصادرات من هذه المادة.



بدوره، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر، بيّن أن المساحة المزروعة بالعروة الربيعية من محصول البطاطا والتي دخلت الآن بالإنتاج، تبلغ 17000 هكتار وتنتج حوالي 500 إلى 550 ألف طن وهي تكفي الاستهلاك المحلي، وهناك فائض للتصدير وخاصة أن العروة الصيفية على مساحة 1081 هكتار ستبدأ بالإنتاج بعد حوالي شهر مما يزيد كمية الإنتاج في السوق.





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