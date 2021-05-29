انخفاض سعر كيلو الفروج 500 ليرة

عدّلت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما اليوم، وانخفضت الأسعار فيها بقيمة تراوحت بين 100 – 500 ل.س للكيلو، مقارنة بنشرة الأسعار الصادرة أمس الثلاثاء.



وبحسب نشرة الأسعار فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ5,000 ل.س بدل 5,100 ل.س، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف 6,900 ل.س بدل 7,100 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم 10,700 ألف ل.س بدل 11,000 ألف ل.س.



وكيلو الدبوس أصبح بـ6,600 بدل 6,700 ل.س، وكيلو الوردة 7,100 بدل 7,200 ل.س، وكيلو الجوانح 5,000 بدل 5,200 ل.س، وكيلو الكستا 7,600 بدل 7,700 آلاف ل.س، فيما استقر كيلو السودة عند 8,000 ل.س، وكيلو القوانص عند 1,800 ل.س.



وتراجع سعر كيلو الفروج البروستد إلى 17,000 بدل 17,500 ل.س، والفروج المشوي 16,500 بدل 17 ألف ل.س، وكيلو الشاورما استقر عند 23 ألف ل.س، وسندويشة الشاورما الكبيرة (80 غرام لحمة) 2,600 ل.س، وصحن البيض الكبير 7,000 ل.س.



وبحسب كلام حديث لمعاون وزير الزراعة فلا توجد إمكانية لاستيراد الفروج المجمد حالياً، معتبراً أن فترة ارتفاع أسعار الفروج والبيض مؤقتة، وستنخفض بعد 40 يوماً مع انخفاض أسعار العلف.



أما عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد استبعد انخفاض أسعار الفروج قريباً، بل حذّر من ارتفاع أسعار البيض إلى أرقام فلكية خلال أشهر، بسبب عزوف 50% من المربين عن العمل مع ارتفاع أسعار العلف، وبيع بيض (الدجاج البياض) للأكل بدل التربية.