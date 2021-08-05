انتشال جثة عالقة بين الصخور في ميناء اللاذقية

أفاد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود بانتشال جثة شاب من البحر عند ميناء الصيد، يعتقد أنه توفي نتيجة تزحلقه عن الصخور واصطدامه بها.



وبيّن العميد الركن داؤود، أن الجثة تعود للشاب “م، الدن” من مواليد 1996، الذي كان قد خرج من منزله عند الرابعة فجراً لصيد السمك في ميناء الصيد “المينا اليوغسلافية”، وعقب تأخره خرج شقيقه ليبحث عنه فوجده عالقاً بين الصخور وقد فارق الحياة.

ولفت مدير الدفاع المدني إلى أن عناصر الدفاع المدني أخرجوا الجثة وتم نقلها إلى المشفى الوطني لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

الوطن