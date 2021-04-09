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امرأة تجني ثروة مقابل «التنمر» على الرجال.. ما القصة!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن امرأة من سكان مدينة "برمنغهام" الأمريكية بولاية "ألاباما"، كسبت أكثر من مليون دولار من إهانة الرجال وإذلالهم.

وروي أن المرأة التي تدعى "بايج باور" وتبلغ من العمر 30 عاماً، بالكاد تمكنت من تلبية احتياجاتها المعيشية بعد أن أنهت الخدمة في الجيش، ولحل ضائقتها المالية، فتحت في عام 2020، حساباً في موقع "OnlyFans"، وشرعت في تحصيل عائد مقابل إهانة الرجال.

وأكدت باور بأنها لم تكن تتخيل إمكانية "كسب العيش من خلال إهانة الآخرين في الإنترنت" حيث تبين أن الطلب على مثل هذه "الخدمة" مرتفع بشكل كبير، مشيرةً «حصلت في السنة الأولى من عملي على 1.3 مليون دولار».

وتقدم باور خدمة أخرى لا تقل غرابة مقابل 20 دولاراً للرجال الذين يريدون منها تقييم رجولتهم!