اليمن: الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على منطقة الجَرْشة جنوبي مأرب

أكدت مصادر يمنية للميادين أن الجيش واللجان الشعبية سيطرت على منطقة الجَرْشة جنوبي مأرب.



وأضافت المصادر أنّه "تم السيطرة على منطقة الجَرْشة ومواقع محيطة بها عند الأطراف الشمالية لمديرية الجوبة جنوبي مأرب بعد مواجهات مع قوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات التحالف السعودي".



ويأتي تحرير الجرشة استكمالاً لعملية ربيع النصر التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية"، ذلك بعد مواجهات عنيفة جرت بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، وقوات التحالف السعودي من جهة ثانية، في الأطراف الشمالية لمديرية الجوبة، جنوبي محافظة مأرب.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر"، والتي أدّت إلى تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب.



يذكر أن المرحلة الأولى من عملية "ربيع النصر" أدّت إلى تحرير مديريتي حريب والعبدية، وأجزاء من مديريات جبل مراد والجوبة، إضافة إلى مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة.