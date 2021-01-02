اليابان تعلن إقامة الأولمبياد المؤجل في موعده

قال رئيس الوزراء الياباني إن دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كانت مقررة في 2020، سيجري إطلاقها الصيف المقبل رغم المخاوف من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 من تموز، لتتبعها بعد ذلك بشهر دورة الألعاب البارالمبية في 24 آب.



وارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان خلال الأيام الأخيرة، وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو ما يربو على ألف حالة في يوم واحد لأول مرة.



وتتعامل اليابان مع حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، مع تحذير يوريكو كويكي رئيس بلدية طوكيو من أن أعداد المصابين قد تشهد "انفجاراً".