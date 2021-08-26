الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تؤكد خلو تطبيق اللمسة الذكية من أي برمجية خبيثة

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن نسخة تطبيق “اللمسة الذكية” أصبحت خالية من أي برمجية خبيثة بعد معالجة المشكلة.



وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم أن شركة “اللمسة الذكية” قامت بمعالجة البرمجية الخبيثة الموجودة في التطبيق بعد أن تم إبلاغها بوجودها وأصبحت نسخة التطبيق خالية من أي برمجية خبيثة.



وأكدت الهيئة أن منح تصريح العمل لهذا النوع من التطبيقات التي تقدم خدمات تحويل الرصيد أو الدفع الإلكتروني متوقف حالياً لحين صدور الضوابط والنواظم اللازمة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ومصرف سورية المركزي.



وأكدت الهيئة أن كل الأخبار والتعاميم المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية على الشبكة تصدر عنها داعية الجميع إلى الإشارة إلى المصدر عند مشاركة أي خبر يتعلق بالتطبيقات.



وكانت الهيئة قد حذرت في تموز الماضي جميع المستخدمين من خطورة تثبيت تطبيق يسمى “اللمسة الذكية” في هواتفهم الخلوية كونه يحتوي على برمجية خبيثة تشكل خطراً على بياناتهم وخصوصيتهم.