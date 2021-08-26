ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا
إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين
النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها
الخارجية ترفض افتتاح “ممثلية للإدارة الذاتية ” لدى سويسرا
لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي مرتقب... ماذا سيبحث؟
روسيا تعلن إجراء مناورات بحرية مع إيران والصين في منطقة الخليج
من كابل إلى إدلب: طالبان في بيتنا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور الشرقي
قياديو "قسد": حديث الرئيس الأسد عن اللامركزية إيجابي
خسائر كبيرة في مخزون بحيرة الفرات بسبب “استيلاء تركيا” على مياه سوريا
“قيصر” يراقب سوريا: الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تؤكد خلو تطبيق اللمسة الذكية من أي برمجية خبيثة

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن نسخة تطبيق “اللمسة الذكية” أصبحت خالية من أي برمجية خبيثة بعد معالجة المشكلة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم أن شركة “اللمسة الذكية” قامت بمعالجة البرمجية الخبيثة الموجودة في التطبيق بعد أن تم إبلاغها بوجودها وأصبحت نسخة التطبيق خالية من أي برمجية خبيثة.

وأكدت الهيئة أن منح تصريح العمل لهذا النوع من التطبيقات التي تقدم خدمات تحويل الرصيد أو الدفع الإلكتروني متوقف حالياً لحين صدور الضوابط والنواظم اللازمة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ومصرف سورية المركزي.

وأكدت الهيئة أن كل الأخبار والتعاميم المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية على الشبكة تصدر عنها داعية الجميع إلى الإشارة إلى المصدر عند مشاركة أي خبر يتعلق بالتطبيقات.

وكانت الهيئة قد حذرت في تموز الماضي جميع المستخدمين من خطورة تثبيت تطبيق يسمى “اللمسة الذكية” في هواتفهم الخلوية كونه يحتوي على برمجية خبيثة تشكل خطراً على بياناتهم وخصوصيتهم.