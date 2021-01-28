المقداد يتسلم أوراق اعتماد إياد نصر ممثلاً لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان في ‏سورية

تسلم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد ‏الدكتور إياد نصر ممثلاً مقيماً لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية‎.‎



ودار الحديث خلال اللقاء حول تعزيز التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة ‏للسكان وتطوير العلاقة المتينة والإيجابية بين الطرفين من خلال اعتماد الثقة ‏المتبادلة في كل الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في سورية.‏



وأكد الممثل المقيم اهتمام الصندوق بمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة السورية ‏بما يسهم في تحقيق أهداف تذهب أبعد من الإغاثة الإنسانية المباشرة وتسهم ‏بتحسين معيشة المواطنين واستدامة العمل في مجالات الرعاية الصحية والدعم ‏الاجتماعي لبرامج الصندوق.‏



من جانبه، أشاد المقداد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمنى للممثل ‏المقيم الجديد النجاح في مهامه، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المتواصل مع ‏الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل الصندوق وزيادة فعالية ‏أنشطته في جميع المناطق السورية.‏