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المقداد: فقدت سورية مناضلاً وطنياً عمل بالكلمة والإقناع

وصف نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بـ«اليوم الحزين»، حيث «فقدت سورية اليوم مناضلاً وطنياً عمل بالكلمة والإقناع، وخاض معارك لا يمكن تصورها طيلة السنوات الماضية».

وقال المقداد في تصريح لـقناة «الميادين»: «عرفته منذ وقت طويل عندما كان سفيراً في واشنطن وكنت أنا سفيراً في نيويورك، لم يدخر جهداً في خدمة وطنه، في النضال ضد الإرهاب، وتعرية أهداف أعداء الوطن والنضال من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، ومن أجل الدفاع عن قضايا الوطن العادلة».

وأضاف المقداد: «الرحمة لروحه الطاهرة، ونعد روحه الطاهرة بأننا مستمرون من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى الرئيس بشار الأسد لتحقيقها».