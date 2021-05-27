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المركزي ينهي قرار السماح للسوريين القادمين من الخارج بدفع بطاقة السفر بالليرة

أنهى مصرف سورية المركزي العمل بالقرار المتضمن السماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية.

ويشمل القرار الذين تكون نقطة بداية سفرهم من خارج سوريا إليها حاملي بطاقات “إس أو تي أو” على الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران”.

وكان قرار السماح للسوريين بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية طبق بسبب أزمة “كورونا”.

ويبين القرار ضرورة قيام الخطوط الجوية السورية بتزويد المركزي بقائمة تتضمن المعلومات المطلوبة بغرض تطبيق أحكام هذا القرار مشيراً إلى أن إلغاء القرار السابق يأتي بسبب انتفاء الأسباب التي أدت إلى صدوره.

وأشار المركزي حينها إلى أن هذا القرار يطبق حصراً على السوريين ومن في حكمهم الذين تتم إعادتهم إلى سورية عن طريق الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس “كورونا”.