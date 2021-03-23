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المركزي يرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لهذه الحوالات

رفع مصرف سوريا المركزي السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ 2,500 ليرة سورية للدولار.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن مصدر في المصرف أنه لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة، وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط.

ويلزم القرار الجديد المصارف وشركات الصرافة المرخصة بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى تغيير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حيث نشرت بعض المستندات المزورة والمنسوبة إلى المركزي.

وينشر المركزي يومياً النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية على موقعه الالكتروني وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي عدة نشرات لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، واحدة تخص الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، والحوالات وفق السعر التفضيلي، إضافةً إلى سعر البدلات، وأخرى تتعلق بتمويل المستوردات.