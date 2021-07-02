المالية تفتح باب النقاش حول تعديل قانون ضريبة الدخل

أعلنت وزارة المالية السورية عن فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003.



وقالت الوزارة في بيان رسمي أنها انطلاقاً من مبدأ التشاركية وبالتوازي مع عمل اللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل، قررت فتح باب النقاش وإبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي خاصةً وبالشأن المالي والاقتصادي عامةً.



وأضاف البيان أن كل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة يمكنه الاطلاع على المواضيع والتساؤلات المطروحة للنقاش من خلال صفحة وزارة المالية السورية عبر فايسبوك، إلى جانب تخصيص قناة عبر تلغرام من أجل مشاركة الأفكار والطروحات مع الجمهور بعنوان “وزارة المالية السورية… شاركنا رأيك”.



وأتاحت الوزارة كذلك رقم هاتف مخصص لاستقبال الآراء والمقترحات عبر تطبيق “واتساب”.



المبادرة الوزارية تعد خطوة إيجابية في مجال التشاركية مع المواطنين وإتاحة الفرصة لمناقشة الملفات المتعلقة بحياة المواطنين المعيشية لا سيما التشريعات الضريبية.