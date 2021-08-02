اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ٦ أشهر لتأهيل مبنى الطبابة الشرعية بـ حلب

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية: إنها بدأت أعمال تأهيل مبنى الطبابة الشرعية في حلب، الذي تضرر بشدة خلال الحرب على سورية، وإن أعمال التأهيل تستغرق ٦ أشهر.



وأوضحت أن المشروع يستهدف الحيلولة دون فقدان الأشخاص، من خلال التعرف على الرفات البشرية بطريقة مناسبة وتوفير إدارة لائقة وكريمة لها عبر توفير مرفق مناسب إضافة إلى الفحص الاحترافي والكريم للناجين.



وأشارت إلى أن أعمال التأهيل تتضمن تأهيلاً كاملاً للمبنى وتوزيع أقسامه بالشكل الذي يتوافق مع المقاييس العالمية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والهيئة العامة للطبابة الشرعية في حلب.ولفتت إلى أنه سيتم تزويد المرفق بالمعدات اللازمة، كثلاجات حفظ الجثامين، حيث ستغطي الخدمات ثلاث محافظات هي حلب وإدلب والرقة.



يذكر أن وزير الصحة حسن الغباش، زار في ١٧ أيار الماضي مبنى الطبابة الشرعية في محافظة حلب في حي جب القبة بمحيط قلعة حلب التاريخية للاطلاع على بدء أعمال الترميم من الأضرار التي تسبب بها الإرهابيون.







الوطن