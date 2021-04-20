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الكيان الإسرائيلي يوافق على تخفيف عملياته ضد إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية أن "إسرائيل" وافقت على "تخفيف عملياتها" ضد إيران، بعد رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إن هناك اتفاقاً في إسرائيل بين جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الأمر على ضرورة الاستجابة لطلب الأميركيين وعدم القيام بعمليات من شأنها عرقلة المفاوضات، مثل العمليات في إطار الحرب البحرية، أو التفجير في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن إدارة بايدن لم تطلب ذلك صراحة، فقد تم نقل رسائل عبر عدة قنوات أمنية من الإدارة الحالية في واشنطن، يُطلب فيها من "إسرائيل" ممارسة أقصى درجات ضبط النفس طالما أن أمنها "ليس في خطر حقيقي"، أثناء المفاوضات مع الإيرانيين.