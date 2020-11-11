الكهرباء تعمل لتأمين 400 ألف عداد

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أنه تم عرض عقد من رئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه لتوريد 400 ألف عداد اشتراك في الكهرباء بهدف تأمين العدادات للمشتركين.



وبين أنه تم استلام 20 ألف عداد من إجمالي العقد السابق البالغ 205 آلاف عداد ويتم العمل على توزيعها لتزويد المشتركين فيها، مشيراً إلى أن هذه العقود لتأمين النقص الحاصل في العدادات خلال السنوات الأخيرة.



وتوقع في حال تصديق العقد المعروض على رئاسة مجلس الوزراء إضافة للعقود التي يتم العمل عليها، تغطية الحاجة من العدادات وترميم حالة النقص التي كانت سائدة.





الوطن