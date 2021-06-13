الكشف عن علاج فعّال للاكتئاب

كشفت دراسة جديدة عن علاج كامن لمرضى الاكتئاب الذي يوصف بأنه "مرض العصر" بحسب مانشرت العلوم الطبية "ساينس ترانسلشن ميديسن".



وقالت الدراسة إن "غاز الضحك" المستخدم لتخفيف الألم في عيادت الأسنان والتوليد، والمسمى بأكسيد النيتروز قد يعالج الاكتئاب بشكل فعال، وفقاً لنتائج تجربة سريرية صغيرة من المرحلة الثانية.



وكشفت الدراسة أنه لا يستجيب ما يصل إلى 30 في المئة من الأشخاص المصابين باضطراب اكتئابي كبير للعلاجات النموذجية، ما يترك نسبة كبيرة من المرضى بحاجة إلى خيارات علاجية جديدة،



وشملت المرحلة الأولى من العلاج جرعة عالية لمدة ساعة من أكسيد النيتروس، فيما اقتصرت المرحلة الثانية على تناول جرعة منخفضة لمدة ساعة من الدوا، فيما شملت المرحلة الأخيرة "علاجاً وهمياً".



وسجل معدل استجابة مرتفع للدواء لدى غالبية الأشخاص في التجربة وتحسنت الأعراض على مدار ثلاثة أشهر.



وخلصت التجربة إلى أن فوائد الغاز أكبر من مضادات الاكتئاب التقليدية الأخرى، ويعتبر الغاز من المواد الغير قانونية لأغراض الترفيه، ومعروف أيضاً باسم "كوكايين الهيبي"