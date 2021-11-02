الكشف عن سبب حادث غواصة "كونيتيكت" الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

كشف الموقع الإخباري لمعهد القوات البحرية الأمريكية عن نتائج التحقيق في حادث اصطدام غواصة "كونيتيكت" النووية الأمريكية بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي في أوائل أكتوبر الماضي.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي هايلي سيمز، إن التحقيق استنتج بأن الغواصة اصطدمت بجبل تحت المياه لم يكن محددا في الخرائط.



واختتم التحقيق الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يدرس نتائجه قائد الأسطول السابع الأمريكي، الأميرال كارل توماس، الذي سيحدد ما إذا ستتخذ أي إجراءات إضافية بشأن الحادث.



وأشارت المتحدثة إلى أن الإجراءات قد تشمل محاسبة المسؤولين عن الحادث.



وجدير بالذكر أن غواصة "كونيتيكت" الأمريكية اصطدمت في 2 أكتوبر الماضي بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي، مما تسبب بتضررها وأثار مخاوف بشأن تسرب محتمل للوقود النووي. وعلى إثر الحادث اتهمت الصين الولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عما حدث.



وكانت التقارير الأولية ترجح اصطدامها بغواصة صينية أو بجسم سفينة غرقت في المنطقة في وقت سابق.



المصدر: "تاس"