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القوات الروسية تجري تدريبات قرب أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن نحو 500 من قوات المشاة الآلية الروسية يجرون تدريبات في جبال طاجيكستان وسط حالة عدم الاستقرار في أفغانستان المجاورة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قيادة المنطقة العسكرية المركزية قولها إن جميع الجنود المشاركين في التدريبات جاءوا من القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان.

والمجموعة الحالية من التدريبات هي الثالثة التي تجريها موسكو بالقرب من الحدود الأفغانية هذا الشهر. وفي الشهر المقبل، ستجري كتلة أمنية بقيادة روسيا تدريبات أخرى في قرغيزستان التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، عن أن بلاده تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية.

وأكد شويغو، أن الجيش الأميركي ترك كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وكان وزير الدفاع الروسي قد ذكر سابقاً أن طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات في أفغانستان.

وفي 20 تموز/يوليو أكد السفير الروسي لدى طاجيكستان، إيغور لياكين - فرولوف، أن "روسيا مستعدّة لتقديم أيّ مساعدة إلى طاجيكستان في حال تسلُّل المتطرّفين من أفغانستان إلى أراضيها".

وفي حديث إلى صحيفة "كوميرسانت"، قال السفير الروسي إن تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية في أفغانستان بسبب انسحاب قوات الولايات المتحدة و"الناتو"، وتقدمَ حركة "طالبان" "يُثيران قلقاً" لدى قيادة طاجيكستان، مشيراً إلى أن "تعزيز طاجيكستان قواتها عند الحدود يهدف إلى منع أيّ تسلُّل للمتطرّفين".