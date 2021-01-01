القنيطرة:عودة منشأة تشرين إلى الإنتاج بعد توقف دام نحو سبع سنوات

أكد مدير زراعة القنيطرة أحمد ذيب عودة مزرعة و منشأة تشرين التابعة لمزارع الدولة الى الإنتاج و الاستثمار بعد توقف دام نحو سبع سنوات.



ولفت الى استثمار الاف الدونمات التي تضمها المنشأة لتدخل من جديد ضمن المشاريع المصنفة بالانتاج الكبير و الجيد ، علماً أن المزرعة تعد نموذجاً في الانتاج الزراعي .



و أشار ذيب الى أن استثمار منشأة تشرين من قبل أحد المستثمرين المحليين من القطاع الخاص من المحافظة بعد ان تم ترخيص 950 دونم لزراعة محصول القمح الاستراتيجي من المساحة الاجمالية و البالغة 1600 دونم ، إضافة الى محصول الشعير و البيقية و الحلبة و كذلك زراعات صيفية ، مبيناً تقديم كافة مستلزمات الانتاج لان هدف المديرية استثمار كل شبر قابل للزراعة بالقنيطرة .



و اعتبر أن عودة العمل الى منشأة تشرين خطوة هامة نحو تعزيز الانتاج الزراعي و استثمار كافة المساحات القابلة للزراعة و المجهزة بالبنى التحتية اللازمة من مستلزمات الانتاج الزراعي .



الوطن