القبض على لص استغل بنية جسده النحيلة ليدخل عبر فتحة التهوية ويسرق محل للجوالات

ادعى إلى قسم شرطة عرنوس أحد أصحاب محلات الجوالات في الشعلان بتعرض محله للسرقة من قبل شخص مجهول دخل عن طريق فتحة التهوية وسرق منه /11/ جوال جديد مع علبته ومبلغ مالي .



ومن خلال البحث والمتابعة تمكن قسم شرطة عرنوس من معرفة الفاعل وتبين أنه يدعى (مصطفى. د) وبالبحث والتحري عن المذكور تبين أنه هرب إلى محافظة حماة، وبعد المتابعة وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة حماة تم إلقاء القبض على المذكور من قبل قسم شرطة الشريعة وسلم إلى قسم شرطة عرنوس وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المحل المذكور بالاشتراك مع شخص يدعى (وائل . ط) حيث استغل انقطاع التيار الكهربائي ونحول جسده ودخل من فتحة التهوية إلى المحل بينما كان شريكه يقوم بمراقبة الشارع، وبعدها توجه إلى محافظة حماة من أجل تصريف بعض المسروقات فيها، وبدلالته.



تم استرداد جميع المسروقات، كما تم إلقاء القبض على شريكه المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص، وتسليم المسروقات لصاحبها أصولاً .





وزارة الداخلية السورية