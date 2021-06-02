القبض على عصابة سرقة في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على أفراد عصابة تمتهن السرقة، وذلك خلال محاولتهم سرقة إحدى المزارع في منطقة الأوراس.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه ومن خلال المتابعة الحثيثة للمطلوبين وأرباب السوابق وبالبحث عن مرتكبي حوادث سرقة المنازل والمزارع المهجورة بمنطقة الأوراس، تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على (عبد الملك . ع) و(عهد . ش) و(حسن . ن) وذلك بالجرم المشهود أثناء محاولتهم سرقة مزرعة مهجورة بمنطقة الأوراس.



ولدى بيان الطلب بحقهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق المدعو (عهد . ش) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة أثاث المنازل عن طريق مفتاح مطابق و الخلع والكسر .



وتم استرداد المسروقات وتسليمها لصاحبها أصولاً، كما تم تنظيم الضبط اللازم بحق السارقين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً.





المصدر : وزارة الداخلية