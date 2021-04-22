القبض على عصابة امتهنت سرقة الكابلات الكهربائية في ريف مصياف

تمكن عناصر ناحية عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف بريف حماه، بناءً على المعلومات الواردة إليهم بقيام مجهولين بقص وسرقة أكبال كهربائية بقصد حرقها وبيعها، من إلقاء القبض على كل من (علاء . ز) و(قيس . ز) و(مجد . م) وبحوزتهم كمية من النحاس والبالغ وزنها حوالي ثمانية كيلو غرام وميزان الكتروني ومنشار حديد يدوي موضوعة ضمن سيارة سوزوكي عائدة للمقبوض عليه (سلمان . ف).



وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على قص وسرقة عدة كابلات نحاسية لعدد من المدارس والدوائر الحكومية والمداجن في ناحية عين حلاقيم وقرية تين السبل وبعض القرى المجاورة وقيامهم بحرقها لاستخراج مادة النحاس التي بداخلها وبيعها للمقبوض عليه (سلمان . ف) كما اعترفوا بإقدامهم على عدة سرقات أخرى وبيع المسروقات.



تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة كمية النحاس واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.