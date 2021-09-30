العلماء يحددون الحقبة المحتملة لانقراض البشر

أشار فريق من العلماء الكنديين والبريطانيين إلى احتمال انقراض البشرية خلال 500 عام إن لم يتوقف الاحتباس الحراري، حيث سيصبح كوكب الأرض غير صالح للحياة.



وقال الباحثون في دراسة نشرت على موقع “The Conversation”، إن “أحد سيناريوهات الاحتباس الحراري يتضمن تحول الأرض إلى مكان غير صالح للحياة خلال 500 عام”.



وأشاروا إلى أن “ورقة استراتيجية المناخ للأمم المتحدة، التي تدعو البلدان إلى تكثيف جهودها بشكل عاجل لمعالجة ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة عالميا، يتم تجاهلها”.



وأضافوا: “إذا لم يتم إيقاف الاحتباس الحراري، ففي غضون 500 عام ستتغير الأرض كثيرا لدرجة أننا سنضطر للكفاح من أجل البقاء والحفاظ على ثقافاتنا ذات الجذور التاريخية والجغرافية”.



وفقا لهذه النظرية، سيصبح جزء من الأرض غير صالح للسكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسيصبح عددا من المحاصيل الزراعية، بما في ذلك القمح والبطاطا نادرا، بسبب تقلص مساحة الأراضي الخصبة.



ودعا العلماء إلى “تخطيط أكثر دقة لاستراتيجيات المناخ على المستوى العالمي، وتوحيد الجهود لمنع الكارثة”.



المصدر: “نوفوستي”