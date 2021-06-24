العام المقبل.. فيسبوك تطرح ساعة بمواصفات ذكية

تستعد فيسبوك لطرح ساعتها الذكية الجديدة فى أول عام 2022 أو خلال الصيف المقبل، والتى ستتوفر فى أنحاء العالم.



وتأتي ساعة فيسبوك بشاشة يمكن فصلها عن الجسم كما ستحتوى على كاميرتين، إذ من المحتمل أن تعمل ميزة الكاميرا بطريقة مختلفة، كما يمكن للمستخدم نزع الجزء القابل للفصل من المعصم كى يتمكن من النقر فوق الصور ومقاطع الفيديو بالجهاز.



ومن المتوقع أن تزود فيسبوك ساعتها بتطبيقاتها المختلفة سواء إنستجرام أو واتساب، بجانب تعقب الحالة الصحية، كما ستدعم مكالمات الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، ودعم شبكات الاتصال الخلوى ولن تحتاج إلى ربطها بالهاتف الذكى.