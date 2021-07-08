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العاصفة "إلسا" تضرب فلوريدا وتتجه نحو الولايات الشرقية

ضربت العاصفة الاستوائية "إلسا" اليابسة في فلوريدا، أمس الأربعاء، مصطحبةً معها رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة، ومن المتوقع أن تتجه إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ووصلت "إلسا" في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (3 مساءً بتوقيت غرينتش) إلى الساحل الغربي لفلوريدا، حيث ما زال يُخشى من ارتفاعٍ كبيرٍ في مستوى البحر وفقًا لـ"لمركز الوطني للأعاصير"، رغم أن العاصفة ضعفت مجدداً بعد اشتدادها وتحوُّلها إلى إعصارٍ مساء الثلاثاء. 

وستواصل العاصفة طريقها نحو المناطق "الداخلية" بعد الظهر، قبل أن تتّجه شمالاً إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

ووضعت السلطات المحلية أجزاءً من ولايتي كارولاينا الجنوبية وجورجيا في حالة تأهبٍ.

وقال "المركز الوطني للأعاصير" إن الأمطار الغزيرة المتوقعة في جنوبي غربي جورجيا وفي كلٍّ من كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا قد تتسبب في حدوث "فيضانات". وقد يحدث الأمر نفسه من الخميس إلى الجمعة "عبر الشمال الشرقي وفي ولاية نيو إنغلند". 

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في مؤتمرٍ صحافي صباح اليوم إن ما يقرب من "26 ألف مشترك في فلوريدا عانوا من انقطاع التيار الكهربائي". وحذّر ديسانتيس السكان مساء أمس، داعياً إياهم إلى تفعيل تنبيهات الطقس على هواتفهم، ومؤكِّدًا أن "الظروف في الخارج خطيرة". 

وعلق مطار تامبا رحلاته التجارية مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يستأنف نشاطه صباح أمس الأربعاء.
وخلّفت العاصفة "إلسا" 3 قتلى في جمهورية الدومينيكان وسانت لوسيا، وقبل أن تصل إلى الولايات المتحدة ضربت جامايكا وكوبا، مصحوبةً بأمطارٍ غزيرةٍ ولكن دون التسبب بأضرار جسيمة. 