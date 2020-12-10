الصين.. "هواوي" تطور نظاماً ذكياً للتعرف على الوجه

اختبرت شركة "هواوي" الصينية تكنولوجيا برمجيات التعرف على الوجه والتي يمكن أن ترسل "إنذارات آلية عن الإيغور" إلى السلطات الحكومية عندما تحدد أنظمة الكاميرات الخاصة بها ملامح الوجه.



وثيقة داخلية تتناول نظام مراقبة الذكاء الاصطناعي للصين، كشفت أن شركة "هواوي" للتكنولوجيا اختبرت برمجيات التعرف على الوجه، التي يمكن أن ترسل "إنذارات الإيغور" إلى السلطات الحكومية.



وأكد تقرير داخلي خاص بالشركة أن اختبار"هواوي" لبرمجيات الذكاء الاصطناعي هو "نظام مراقبة في الصين". مشيراً إلى أن نظام مسح الوجه يمكن أن يطلق "إنذار الإيغور"، مما يثير مخاوف من أن البرنامج قد يساعد في تأجيج حملة الصين على الأقلية المسلمة هناك.



يذكر أن في عام 2018، عملت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، شركة "#Megvii"، للتعرف على الوجه باختبار نظام كاميرا الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مسح الوجوه وسط حشود من الناس، وتقدير عمر كل شخص وجنسه وحتى عرقه.