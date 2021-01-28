الصين تستخدم طريقة غير متوقعة للكشف عن كورونا

ترافق ظهور وباء كورونا مع أساليب وطرق عديدة للكشف المبكر عن الفيروس، للحدّ من انتشار العدوى، لكن مؤخراً توصل الخبراء في الصين إلى آلية "غريبة" لفحص كورونا وهي المسحة الشرجية.



ورغم أن الفكرة غير مقبولة ومقلقة، لكن بالفعل بدأ تجربة المسحة الشرجية في الصين على أرض الواقع، حيث أكد الخبراء هناك أنها أكثر دقة، ويتم إجرائها خلال 10 ثواني، بحسب ما نقلت مواقع عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتقوم العملية على إدخال المسحة من 2 إلى 3 سم في المستقيم وتدويرها عدة مرات، لجمع العينات، ثم تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويستغرق الإجراء بأكمله نحو 10 ثوانٍ.



وبحسب التقارير التي أجراها الخبراء في الصين، فبعض التجارب أثبتت أن مسحة الأنف قد تكون سلبية، وعند أخذ مسحة من الشرج تظهر النتائج أن المريض لا يزال يحمل الفيروس، أي أن المسحة الشرجية أكثر دقة من مسحة الأنف .