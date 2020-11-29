الصين تحقق الاختراق النووي.

بدأت الصين، يوم أمس الجمعة، بتشغيل مفاعلها النووي الأول المحلي الإنتاج، مما يشكل مرحلة هامة على طريقها للاستقلال عن التكنولوجيا الغربية.



ووفق ما أوضحت المؤسسة الوطنية النووية الصينية، المفاعل "هوالونغ وان" الذي تم ربطه بالشبكة الكهربائية الوطنية، بإمكانه إنتاج نحو 10 مليارات كيلواط/الساعة كل سنة، مع خفض انبعاثات الكربون بمقدار 8,16 ملايين طن. وبهذا الإنجاز تكسر الصين "احتكار التكنولوجيا الغربية على الصعيد النووي".



يشار إلى أن المحطات النووية الصينية لم تؤمن سوى 5% من حاجات البلاد للكهرباء خلال عام 2019، لكن من المتوقع أن تزداد هذه الحصة عملاً بالهدف الذي حددته الصين بتحييد أثر الكربون بحلول 2060.



ويشكل خفض التبعية للتكنولوجيا الغربية في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع النووي هدفاً محورياً في الاستراتيجية الصينية المحددة في خطة "صنع في الصين 2025".



يذكر أن أعمال بناء "هوالونغ وان" انطلقت عام 2015، وتقوم الصين حالياً ببناء 6 مفاعلات أخرى في الصين والخارج.



وتملك الصين 47 محطة نووية، تبلغ طاقتها الإجمالية 48,75 مليون كيلواط، مما يضعها في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد الولايات المتحدة وفرنسا.



