الصليب الأحمر: الأسير الغضنفر يدخل مرحلة صحية حرجة

عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني الغضنفر آيخمان أبو عطوان. وهو معتقل إدارياً (من دون محاكمة)، ونُقل إثر إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال إلى مستشفى «كبلان» الإسرائيلي.



وقال رئيس «قسم الصحة باللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة»، إيف غيبينز، في بيان: «يزور أطباء اللجنة الدولية غضنفر أبو عطوان ويراقبون حالته عن كثب. بعد مرور أكثر من 63 يوماً على إضرابه عن الطعام، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبيّ، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة».