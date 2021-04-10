الصحة تعلن شفاء أصغر مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الصحة شفاء أصغر مصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو طفل رضيع، يبلغ من العمر 25 يوماً.



وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إنّ الطفل دخل إلى قسم الإسعاف التابع لمستشفى ممدوح أباظة في القنيطرة، وهو يعاني من سعال جاف وارتفاع في درجة الحرارة، وصل إلى 40 درجة.



وأضافت أن الفحص السريري للطفل، أظهر ارتشاحات إلتهابية شاملة للرئة اليمنى ومغيمة للحافة القلب، مع وجود زلة تنفسية، مما استوجب تحويله إلى قسم عزل الأطفال، واجراء الإستقصاءات اللازمة من صور وتحاليل مخبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا pcr، حيث جاءت نتيجتها إيجابية.



وأشارت الوزارة إلى أن الطفل تلقى رعاية صحية لمدة 10 أيام في المستشفى، شملت تقديم الأوكسجين وكافة الخدمات الطبية والعلاجية للطفل وفق بروتوكول معالجة مرضى كوفيد-١٩.



وبعد المتابعة المستمرة، تحسن وضع الطفل سريرياً، وعادت قيم الاستقصاءات من صور وتحاليل إلى وضعها الطبيعي، حيث تمّ تخريج الطفل وهو بحالة مستقرة بعد فحص pcr سلبي.