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السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.


وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي استقبل أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأضاف أن "السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط".

 

 


المصدر: "اليوم السابع" 