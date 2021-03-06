السورية للاتصالات :قطع في حال عدم التسديد!

ذكر ت السورية للاتصالات المشتركين المتأخرين عن تسديد فواتيرهم الهاتفية لشهري أيلول وتشرين أول لعام ٢٠٢٠ بضرورة التسديد قبل يوم الأحد ٢٠٢١/٣/٧ تجنباً للقطع المالي وذلك لجميع الخدمات العائدة لنفس المشترك وتحقق الفوائد، علماً أن الإلغاء سيبدأ اعتباراً من ٢٠٢١/٤/٦ في حال عدم التسديد..



ونوهت الشركة بامكانية التسديد من خلال:



١-مباشرةً_في_كوى_الجباية_بالمراكز_الهاتفية في كافة أنحاء القطر بما فيها يوم السبت (لبعض المراكز)



٢-عن_طريق_ايداع_سلفة_على_حسابكم لدينا في كوى المراكز الهاتفية



٣-عن_طريق_شيك ويحتاج لتصديق المبالغ التي تكون أكبر أو تساوي 100.000 ل.س٤-المراكز_المعتمدة_لشركة_تسديد ضمن جميع المحافظات وفق الرابط التالي:



https://tasdidsyria.com/distributors.aspx



- من_خلال_خدمات_الدفع_الالكتروني المتاحة لدى المصارف المرتبطة بشركة المدفوعات



- المصرف التجاري السوري



- المصرف العقاري



- بنك بيمو السعودي الفرنسي



- بنك البركة



- بنك سورية الدولي الإسلامي



