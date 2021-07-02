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السورية للاتصالات تنفي تطبيق أجور خاصة للأرقام المميزة

نفت الشركة السورية للاتصالات تطبيق أجور خاصة للأرقام المميزة الخاصة بالهاتف الثابت.
 
وأشارت الشركة، عبر صفحتها على”فيسبوك”، الى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن تطبيق أجر خاص بالأرقام المميزة الخاصة بالهاتف الثابت، منوهةً إلى أنها لم تضف أية أجور خاصة لذلك.
 
ودعت الشركة المواطنين لمتابعة موقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أية معلومة تخص خدمات الشركة.
 
وكانت عدة صفحات فيسبوكية تداولت خبراً حول فرض ضريبة على الأرقام المميزة للهاتف الأرضي.
 
وبحسب ما تم تداوله تبلغ ضريبة الارقام المميزة الفضية 5 آلاف ليرة، فيما تبلغ قيمة الذهبية 10 آلاف ليرة، أما ضريبة الأرقام الالماسية فهي 50 ألف ليرة.