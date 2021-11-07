السفير البريطاني: لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة فسوف نلبي

أكد السفير البريطاني لدى القاهرة، غاريث بايلي، أن "بلاده تدرك الأهمية البالغة لملف سد النهضة بالنسبة للمصريين"، لافتا إلى "تصميم بريطانيا على مساعدة مصر في مجلس الأمن" بهذا الملف.



وخلال حوار عبر فضائية "ON"، أشار غاريث بايلي إلى أن "هناك دعما كاملا من بريطانيا خلال مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن، باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية"، وقال: "كنا مصممين على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضي".



وأوضح قائلا: "دور بريطانيا في قضية سد النهضة هام لما تملكه من نفوذ، ولو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد الإثيوبي فسوف نلبي الطلب"، مشيرا إلى أنه "ليس جديدا على مصر، فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة في باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة".



وكشف غاريث بايلي أنه "لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرا لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية"، متابعا: "لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومرورا بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة".



المصدر: "القاهرة 24"