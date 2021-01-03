السعودية ترفع قيود السفر وتفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً يوم غد الأحد وفق ضوابط محددة.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، "إنّ الحكومة السعودية قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك اعتباراً من الساعة 11 من صباح اليوم الأحد".



وأضاف المصدر بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



بينما يتم العمل بالإجراءات المتبعة حالياً بالنسبة لبقية الدولة، وهي الحجر المنزلي لسبعة أيام، أو الحجر المنزلي لثلاثة أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).