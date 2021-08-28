السعودية تبدأ ببيع املاك الحريري بالمزاد العلني تسديدا لمستحقات لصالح البنوك السعودية

بعدَ سنوات على إعلان إفلاس شركة «سعودي أوجيه» التي كان يملكها الرئيس سعد الحريري، وفي ظل الدعاوى التي رفعها الموظفون الذين صُرفوا من دون الحصول على مستحقاتهم وتعويضاتهم، وبعد نقل الملف الى وزارة المالية السعودية لتدبير أمور العمال، سجّل الملف تطوراً جديداً تمثّل في بيع عقار كبير عائد للشركة في المزاد العلني.



فقد سجلت السوق العقارية السعودية صفقة عقارية في جدة، حيث جرى بيع أرض «سعودي أوجيه» (مشروع «أرجوان ريد سي») في مزاد علني، بقيمة 1.34 مليار ريال، بسعر 4410 ريالات للمتر المربّع.



وهذه الأرض، بحسب ما ورد في الخبر الموزع عن شركة «أدير» التي رعت المزاد، تبلغ مساحتها 281 ألف متر مربع على الشاطئ. يذكر أن مشروع «أرجوان» يعدّ أحد أهم عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة، التي قامت شركة أدير العقارية بتسويقها وبيعها.