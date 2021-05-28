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الرئيس مادورو يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس مادورو يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس الأسد اليوم برقية تهنئة من الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية الرئيس مادورو “بالنيابة عن الشعب والحكومة في فنزويلا أهنئ الشعب السوري والرئيس الأسد بنتائج الانتخابات الرئاسية” مضيفاً إن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصارا للسلام والسيادة الوطنية السورية على الحرب الشرسة المفروضة على الشعب السوري الشقيق الذي قاوم بقيادة الرئيس بشار الاسد بكرامة ووطنية مثيرين للإعجاب أهوال وأطماع القوى الامبريالية والجماعات الارهابية التي حاولت اخضاعه دون جدوى”.

وتابع.. “إن الاقبال الجماهيري على التصويت رسالة صريحة بالرفض الشعبي للأجندات المزعومة للقوى الإمبراطورية” مجدداً” دعم فنزويلا الراسخ لسورية الشقيقة واستعدادها لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي والاسهام في رخاء كلا الشعبين وتوطيد سيادة وتقرير المستقبل لكلا البلدين”. 