الرئيس الأسد يستقبل مسؤول إيراني رفيع المستوى

استقبل الرئيس الأسد، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية على أصغر خاجي، والوفد المرافق له، لبحث عدة ملفات المشتركة.



وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



ويأتي اللقاء عقب تعرض القوات العراقية، والإيرانية، ضربة جوية أمريكية، على الحدود السورية العراقية.



وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي، لاسيما جدول أعمال اجتماعات مسار أستانا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود السياسية التي تبذل على هذا المسار لتحقيق نتائج إيجابية لصالح سوريا وشعبها، وأهمية متابعة لجنة مناقشة الدستور عملها دون أي تدخلات خارجية.



من جانبه أكدّ خاجي أن «المشاركة الشعبية الواسعة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية في سوريا، ماهي إلا رسالة واضحة على قوة إرادة شعبها، مجدداً حرص بلاده على لعب دور فعال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في دعم اقتصادها في مختلف القطاعات، بما يخفف من أعباء الحصار الغربي الجائر على الشعب السوري».



ونفذت أمريكا غارات جوية صباح أمس الإثنين، على فصائل إيرانية وعراقية موالية في كل من العراق وسوريا رداً على هجمات الطائرات بدون طيار من قبل تلك الفصائل ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق، حسب اعتقادها.