الرئيس الأسد يتوجه بالشكر للشارع السوري بعد إعلان نتائج الانتخابات

نشرت “الصفحة الرسمية لحملة الدكتور بشار الأسد للانتخابات الرئاسية” بعد إعلان نتائج الانتخابات كلمة للرئيس الأسد جاء فيها:“في نهاية العملية الانتخابية وبداية مرحلة العمل”.



“شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني”



وتابع الرئيس الأسد كلمته “الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سورية.. الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل”.



وأضاف “لأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سورية كما يجب أن تكون..”



وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن مساء الخميس فوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.



وأوضح صباغ في تصريح صحفي أن الرئيس الأسد حصل على 13 مليوناً و 540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 1. 95 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.