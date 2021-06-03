الرئيس الأسد يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أفاد سفيرنا لدى موسكو رياض حداد، بأن الرئيس الأسد تلقى جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وخلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، رد حداد على سؤال الصحفيين بشأن تلقي الرئيس الأسد اللقاح، قائلاً «نعم الرئيس السوري تلقى لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد».



وأكد حداد أن الدفعة الثالثة من التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي بدأت في سوريا مؤخراً.



وأشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح شملت الكوادر الطبية وكبار المسؤولين في البلاد ومن بينهم الرئيس الأسد.



يشار إلى أنه في أواخر أذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية عن تعافي الرئيس الأسد وزوجته من فيروس كورونا وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.



وفي 22 شباط الماضي، أعلنت سوريا عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، واستعماله على أراضيها.