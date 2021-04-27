الرئيس الأسد: نسأل الله أن يحفظ العراق وشعبه

بعث الرئيس الأسد برقية تعزية إلى نظيره العراقي برهم صالح بفاجعة حريق مشفى ابن الخطيب في بغداد.



وأعرب الأسد باسمه وباسم الشعب السوري، عن أحر التعازي بالفاجعة التي راح ضحيتها العشرات".



وقدم الرئيس الأسد في برقيته، لصالح ومن خلاله إلى الشعب العراقي أحر التعازي وخالص المواساة بهذه الفاجعة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى".



وأدى حريق اندلع السبت الماضي في مشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد إلى وفاة 82 شخصا وإصابة 120.



المصدر: سانا