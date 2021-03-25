الدولار يواصل هبوطه أمام الليرة السورية.. 250 ليرة انخفاض يوم أمس الأربعاء

تراجع كبير مستمر للدولار الأميركي أمام الليرة السورية, في ظل الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ صباح أول من أمس، حيث استمر أمس الأربعاء التراجع الحاد الذي بدأ يوم أمس, ليغلق السوق الموازي على انخفاض 250 ليرة بسعر الدولار, وسط توقعات بأن يتحسن سعر الليرة السورية على مدار الأيام القادمة حيث لا تزال الدولة تتخذ كل ما يلزم من أجل تخفيض سعر الدولار وتبعا لذلك تخفيض الأسعار عموماً.



وشهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا في السوق الداخلية خلال يومي الاثنين والثلاثاء وصل إلى نحو 20 في المئة, ليكمل مسلسل هبوطه الحاد اليوم الأربعاء.



فيما عبر ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن شماتتهم بالمضاربين بالعملة, الذين تكبدوا خسائر فادحة مع الانخفاض الكبير للدولار خلال اليومين الماضيين.



فيما عبر أخرون عن غضبهم لعدم انخفاض الاسعار مع انخفاض سعر الدولار, حيث ترتفع الاسعار بشكل أني مع ارتفاع الدولار الا أنها لا تنخفض بانخفاضه, وطالبوا الحكومة السورية بالتدخل للحد من جشع التجار.